Скандал на Играх кочевников: ГКНБ Кыргызстана нашел автора видео с выбрасыванием флага Казахстана

ГКНБ Кыргызстана нашел автора провокационного видеоролика, где мужчина выбрасывает флаг Казахстана. С ним проведена разъяснительно-профилактическая беседа, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

"ГКНБ выявил попытки отдельных деструктивных элементов в социальных сетях по возбуждению межнациональной вражды между братскими народами на фоне конных спортивных игр, проводимых в рамках V Всемирных игр кочевников в Казахстане", - сообщили изданию в пресс-центре ведомства.

В соцсети Facebook пользователь распространил видеоролик, в котором водитель КамАЗа, гражданин Кыргызстана, демонстративно выкидывает флаг РК. Видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей, отмечается в публикации.

Сотрудники ГКНБ установили, что автором ролика является 21-летний гражданин КР С. У. С. С ним проведена разъяснительно-профилактическая беседа. Он признал, что допустил эмоциональный поступок.

"Ведомство призывает граждан не поддаваться на провокации и прекратить дальнейшие инсинуации, подстрекательство и спекуляции относительно спортивных игр, что может нанести ущерб братским и дружеским отношениям двух стран", - резюмируют правоохранители.

Напомним, 12 сентября сообщалось, что сборная Казахстана по кокпару вырвала победу у Кыргызстана в финале Игр кочевников. Решающий матч турнира в этой дисциплине прошел в четверг. Основное время завершилось со счетом 4:4. В овертайме сборная Казахстана заработала решающее очко, благодаря чему стала чемпионом.

Однако завершение Игр кочевников было омрачено скандалом. Во время финальной игры представитель нашей страны ударил соперника камчой. Кроме того, в соцсетях распространилась информация о том, что якобы сотрудник КНБ оказывал давление на спортсмена из Кыргызстана. Данные сведения опровергли.

Позже Федерация Кыргызстана по кок-бору (кокпар) предложила казахстанским спортсменам матч-реванш: проведение Кубка согласия 1 ноября, который "устранил бы все спорные моменты".

Федерация кокпара Республики Казахстан ответила, что эти соревнования не входят в календарный план, и на этот период запланированы другие турниры.

"В будущем Казахстан готов, если Кыргызстан пригласит на чемпионат мира или международные турниры по кокпару. Тот факт, что многие ждут ответного матча между двумя странами, означает, что интерес к кокпару возрос. Это счастливая ситуация. Мы воспринимаем это как знак того, что уровень нашей национальной игры поднялся на одну ступень", - заявили в федерации.