"Выплевывает пули": Конор Макгрегор отреагировал на покушение на Дональда Трампа

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в своем X-аккаунте прокомментировал стрельбу в бывшего президента США Дональда Трампа, передает NUR.KZ.

Политика ранили на предвыборной встрече в штате Пенсильвания. В результате стрельбы Трамп получил травму уха и был окровавлен. Позднее специалисты ФБР установили личность нападавшего. Сам политик выступил с заявлением после случившегося.

"78-летний мультимиллиардер. Он должен находиться на яхте, проходить медицинские и туристические курсы на полях для гольфа. Но это не так. Он в Пенсильвании и выплевывает пули! Борется ради любви к своей стране! Боже, сохрани Дональда! Боже, благослови Соединенные Штаты", — написал Макгрегор.

Ирландец — бывший чемпион UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. Ранее он неоднократно выступал в поддержку Трампа.

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