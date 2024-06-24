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Новости русской службы Би-би-си

Нападения в Махачкале и Дербенте: что известно на данный момент

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Силовики
Нападения в Дербенте. Фото: Anadolu/Getty Images

По меньшей мере 19 человек стали жертвами нападения на полицейских, православные церкви и синагоги в дагестанских Дербенте и Махачкале вечером в воскресенье. Убиты пять нападавших, заявили власти.

По меньшей мере 19 человек стали жертвами нападения на полицейских, православные церкви и синагоги в дагестанских Дербенте и Махачкале вечером в воскресенье. Убиты пять нападавших, заявили власти.

Как развивались события

Сообщения о стрельбе в Дербенте и Махачкале начали появляться ближе к вечеру воскресенья.

В Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. Погиб настоятель церкви.

Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщали в МВД. В синагоге в результате нападения начался сильный пожар, потушить который удалось только ночью.

Здание синагоги в Дербенте после нападения
Здание синагоги в Дербенте после нападения. Фото: Anadolu/Getty Images

В Российском еврейском конгрессе (РЕК) уточнили, что нападение на синагогу в Дербенте было совершено незадолго до вечерней молитвы.

"Полицейские и охранники приняли на себя основной удар нападавших, они оказали сопротивление и были убиты. Также террористы подожгли здание с помощью бутылок с зажигательной смесью", — цитирует РБК сообщение РЕК.

По данным РЕК, аналогичное нападение было совершено в Махачкале. Там обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина, рядом с которым находится синагога. "РИА Новости" со ссылкой на раввина сообщает, что в махачкалинской синагоге никто не пострадал.

Другая перестрелка была и рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Сторож церкви погиб, сообщил ТАСС один из прихожан. "Как только началась стрельба, мы закрылись изнутри", — рассказал он.

В церкви забаррикадировались 18 человек — священнослужители и прихожане. Ночью их вывели сотрудники МВД. "Никто не пострадал", — сказал источник агентства "Интерфакс".

Сообщения о захвате заложников в этой церкви не подтвердились — нападавшие находились снаружи, когда шел бой с силовиками, и горела не церковь, а другое здание, расположенное рядом.

Сообщалось также о стрельбе в селе Сергокала, которое расположено в 65 км к югу от Махачкалы.

Там неизвестные обстреляли полицейскую машину, в результате ранения получил один из сотрудников.

Сергокала — центр Сергокалинского района. Сыновья главы района оказались среди погибших нападавших, пишут СМИ.

Что известно о жертвах и нападавших

В результате нападения на церковь в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников, который более 40 лет служил в храме.

"Отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло", — писал в воскресенье в телеграме зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

По данным Хадулаева, нападавшие также застрелили охранника церкви в Махачкале, который был вооружен лишь газовым пистолетом.

О личностях убитых нападавших официально ничего не сообщается. СКР в своем заявлении указал только, что их личности установлены.

Сгоревшая машина
Сгоревшая машина. Фото: Anadolu/Getty Images

По данным "Интерфакса", трое убитых опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Чиновник задержан. "Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья", — сказал источник "РИА Новости". Ночью стало известно, что Омарова исключили из "Единой России".

Хадулаев утверждает, что все убитые нападавшие — из села Сергокала. Дагестанские телеграм-каналы также пишут, что среди убитых нападавших — бывший боец ММА.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов осудил нападения такими словами: "Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение".

Реакция властей

Президент России Владимир Путин не комментировал нападения в Дагестане.

В соцсетях резонанс вызвал комментарий политика Дмитрия Рогозина, который призвал в этот раз не связывать стрельбу на Северном Кавказе с Украиной и западными странами.

"Депутат Госдумы от Дагестана [Абдулхаким] Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, — написал Рогозин. — А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам".

Путин и российские силовики бездоказательно заявляли о причастности Украины к нападению на московский "Крокус Сити Холл" в апреле этого года, ответственность за который на себя брали радикальные исламисты. Украинские власти в ответ обвиняли Москву во лжи.

В октябре прошлого года в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, связанные с войной Израиля против ХАМАС. Агрессивная толпа ворвалась в здание аэровокзала и на летное поле, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Десятки человек тогда стали фигурантами уголовного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2122974-napadeniya-v-mahachkale-i-derbente-chto-izvestno-na-dannyy-moment/

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