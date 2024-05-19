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Ризабек Айтмухан не смог побороть Шавката Рахмонова на турнире в Алматы

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Первый чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана Ризабек Айтмухан провел шуточную попытку тейкдауна с непобежденным бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу NAIZA.

18 мая на "Алматы Арене" состоялся объединенный турнир двух ММА-лиг NAIZA и Fight Nights. В качестве приглашенных гостей на шоу приняли участие Ризабек Айтмухан и Шавкат Рахмонов.

Спортсмены поднялись в октагон, где Ризабек в шуточной форме хотел схватить Шавката, однако один из лучших полусредневесов UFC ловко парировал попытку и был готов продолжить эпизод, однако чемпион мира отказался.

Видео эпизода доступно на официальном аккаунте лиги NAIZA в Instagram.

Напомним, что на этом турнире выступил другой непобежденный казахстанский файтер Алиби Идрис. Ему удалось нокаутировать соперника в первом раунде со-главного события турнира. После боя Идрис высказался о своем подписании в промоушен Даны Уайта.

Также добавим, что о перспективах Ризабека Айтмухана в UFC ранее высказался Куат Хамитов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2103194-rizabek-aytmuhan-ne-smog-poborot-shavkata-rahmonova-na-turnire-v-almaty/

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