"Мы скоро покорим UFC": непобежденный казахстанский боец сделал громкое заявление после 10-й победы подряд

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Алиби Идрис высказался о своем подписании в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), сообщает Sport Plus Qazaqstan.
18 мая боец одержал десятую подряд победу на объединенном турнире двух лиг NAIZA и Fight Nights. Его последним соперником выступил файтер из Бразилии Сантос де Азеведо.
Поединок завершился победой Идриса техническим нокаутом в первой пятиминутке.
После своего выступления казахстанский файтер обратился к руководителю российской организации Камилу Гаджиеву. Отметим, что его бой стал соглавным событием турнира.
"Камил меня просил сделать шоу. Я сделал шоу сегодня. Думаю, что я заслуживаю бонус. 10-0 – это не просто так, только упорный труд".
После этого Алиби Идрис обратился к экс-бойцу UFC Жалгасу Жумагулову:
"Жалгас, за тобой растет молодежь. Верите или нет, но мы скоро покорим UFC", – заявил спортсмен.
Ранее спортсмен подписал контракт с менеджерской компанией Paradigm Sports, клиентом которой является Конор Макгрегор.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2102975-my-skoro-pokorim-ufc-nepobezhdennyy-kazahstanskiy-boec-sdelal-gromkoe-zayavlenie-posle-10-y-pobedy-podryad/