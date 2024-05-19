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"Мы скоро покорим UFC": непобежденный казахстанский боец сделал громкое заявление после 10-й победы подряд

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Казахстанский боец ММА Алиби Идрис
Казахстанский боец ММА Алиби Идрис: instagram.com/alibi_idiris/

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Алиби Идрис высказался о своем подписании в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), сообщает Sport Plus Qazaqstan.

18 мая боец одержал десятую подряд победу на объединенном турнире двух лиг NAIZA и Fight Nights. Его последним соперником выступил файтер из Бразилии Сантос де Азеведо.

Поединок завершился победой Идриса техническим нокаутом в первой пятиминутке.

После своего выступления казахстанский файтер обратился к руководителю российской организации Камилу Гаджиеву. Отметим, что его бой стал соглавным событием турнира.

"Камил меня просил сделать шоу. Я сделал шоу сегодня. Думаю, что я заслуживаю бонус. 10-0 – это не просто так, только упорный труд".

После этого Алиби Идрис обратился к экс-бойцу UFC Жалгасу Жумагулову:

"Жалгас, за тобой растет молодежь. Верите или нет, но мы скоро покорим UFC", – заявил спортсмен.

Ранее спортсмен подписал контракт с менеджерской компанией Paradigm Sports, клиентом которой является Конор Макгрегор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2102975-my-skoro-pokorim-ufc-nepobezhdennyy-kazahstanskiy-boec-sdelal-gromkoe-zayavlenie-posle-10-y-pobedy-podryad/

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