Непобежденный претендент в UFC из Казахстана нокаутировал соперника в первом раунде

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Алиби Идрис в со-главном поединка турнира двух лиг NAIZA и Fight Night одержал победу, передает корреспондент NUR.KZ.

Оппонентом Идриса выступил файтер из Бразилии Сантос де Азеведо. Бой состоялся в рамках наилегчайшей весовой категории.

Поединок был рассчитан на три раунда, однако не продлился всю дистанцию. Уже в первой пятиминутке казахстанец отправил своего десятого по счету соперника в технический нокаут.

Идрис провел успешную контратаку, серия ударов в блок и успешный апперкот отправили де Азеведо на канвас, где казахстанский боец продолжил добивание. Рефери остановил поединок чуть более чем через три минуты после его старта.

Для Алиби Идриса это десятая победа подряд в смешанных единоборствах, боец на протяжении своей профессиональной карьеры не потерпел ни одного поражения и является одним из кандидатов на подписание в UFC.

Ранее спортсмен подписал контракт с менеджерской компанией Paradigm Sports, клиентом которой является Конор Макгрегор.

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