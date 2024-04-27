"Айтмухан может стать чемпионом UFC": Хамитов – о перспективах исторического чемпиона мира

Опытный боец ММА Куат Хамитов высказался о перспективах первого казахстанского чемпиона мира по вольной борьбе Ризабека Айтмухана в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Legalbet.kz.

По мнению Хамитова 19-летний казахстанец может пойти по пути олимпийского чемпиона Генри Сехудо, который также выступал в вольном стиле, после чего перешел в ММА и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях.

"У него есть все данные для выступления в ММА — отличный рост и хорошая длина рук. Он уже стал чемпионом мира.

С его опытом и навыками борьбы он может стать чемпионом UFC. Считаю, что Ризабеку вполне возможно повторить путь Генри Сехудо, который также пришёл из борьбы. Ризабек, всё в твоих руках", — заявил Хамитов.

Напомним, что сам Куат Хамитов выйдет в октагон 11 мая, его соперником выступит звездный российский ветеран Александр Шлеменко. Ранее Шавкат Рахмонов оценил шансы "Наймана" на победу в этом поединке.

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