Василий Уткин планировал комментировать матч сборной Казахстана в Алматы

Ушедший из жизни российский комментатор и спортивный журналист Василий Уткин намеревался посетить Казахстан в марте, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Настоящий РадиоУткин".

Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет. Официальной информации о причинах смерти пока нет, но в СМИ появилась предварительная версия.

За несколько дней до ухода из жизни Уткин анонсировал свой визит в Алматы. В местном пабе журналист планировал вживую прокомментировать стыковой матч чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Греции и Казахстана, который пройдет в Афинах.

Уткин назвал эту встречу главной в истории отечественной национальной команды. "Если Казахстан пройдет, главным матчем в истории станет следующий, то есть финал", — также добавил журналист.

Ранее на смерть Уткина отреагировал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.