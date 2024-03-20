Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Василий Уткин планировал комментировать матч сборной Казахстана в Алматы

Опубликовано:

Спортивный журналист Василий Уткин
Василий Уткин. Фото: Instagram @realradioutkin

Ушедший из жизни российский комментатор и спортивный журналист Василий Уткин намеревался посетить Казахстан в марте, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Настоящий РадиоУткин".

Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет. Официальной информации о причинах смерти пока нет, но в СМИ появилась предварительная версия.

За несколько дней до ухода из жизни Уткин анонсировал свой визит в Алматы. В местном пабе журналист планировал вживую прокомментировать стыковой матч чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Греции и Казахстана, который пройдет в Афинах.

Уткин назвал эту встречу главной в истории отечественной национальной команды. "Если Казахстан пройдет, главным матчем в истории станет следующий, то есть финал", — также добавил журналист.

Ранее на смерть Уткина отреагировал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2071113-vasiliy-utkin-planiroval-kommentirovat-match-sbornoy-kazahstana-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.