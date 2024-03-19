Главный тренер сборной России по футболу отреагировал на смерть Василия Уткина

Главный тренер сборной России по футболу и ФК "Ростов" Валерий Карпин высказался о смерти известного спортивного комментатора Василия Уткина, передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

О кончине Василия стало известно 18 марта, ранее в СМИ была названа предварительная причина смерти журналиста.

Карпин и Уткин общались с нулевых годов, когда Валерий сам выступал в качестве футболиста.

"Он был другом. Любой разговор с ним был интересным. Умный, начитанный, образованный, понимающий. Самое главное, что с ним было всегда интересно", — цитирует источник слова Карпина.

Василий Уткин скончался на 53-м году жизни. Он стал известным в качестве спортивного комментатора на телеканалах, также выступал в качестве автора в онлайн-изданиях. Сообщается, что он собирался прокомментировать в Алматы матч сборной Казахстана против Греции.

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