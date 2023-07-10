Двух казахстанских боксеров дисквалифицировали на 3 года из-за допинга

Саматали Тольтаев. Фото: olympic.kz

В сборной Казахстана по боксу случился новый допинг-скандал - из-за употребления запрещенных веществ дисквалифицированы Саматали Тольтаев и Серик Абзал, передает Sports.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от Национального антидопингового центра Казахстана, бронзовый призер чемпионата Азии 2022 года Саматали Тольтаев отстранен до 31 марта 2026 года за применение оралтуринабола, который является анаболическим стероидом.

Другой казахстанский боксер - Серик Абзал - попался на использовании метастерона, за что получил дисквалификацию до 7 апреля 2026 года. Отмечается, что ранее Абзал стал обладателем серебряной медали на чемпионате Азии-2023 до 22 лет в Таиланде.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что сразу девять казахстанских спортсменов получили положительные результаты теста на допинг, за что были дисквалифицированы с международных соревнований.

Тогда сообщалось, что дисквалификацию за допинг получили тяжелоатлеты Игорь Сон, Алексей Дроздов, Аблай Ауелханов, Юлия Потассова, Руфина Чалкарова, Карина Жунуспаева, легкоатлеты Александр Савгуров и Екатерина Грицай, а также тхэквондист Жасурбек Исраилов.

Что такое допинг

Как сообщает портал РБК, допингом принято считать запрещенные методы и препараты, которые способны повысить выносливость спортсмена и его или ее результаты в соревнованиях.

Активная борьба с допингом началась благодаря Международной федерации легкой атлетики. Она первая в 1928 году запретила использовать дополнительные стимуляторы. Этому примеру последовали и другие спортивные организации.

В 1999 году было создано Всемирное антидопинговое агентство (WADA, или ВАДА). Независимая организация взяла на себя обязательства координировать борьбу с допингом на всех уровнях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2027968-dvuh-kazahstanskih-bokserov-diskvalifitsirovali-na-3-goda-iz-za-dopinga/