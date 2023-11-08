Дисквалифицированный за допинг казахстанский футболист вернулся в расположение сборной

Защитник сборной Казахстана и костанайского "Тобола" Руслан Валиуллин был вызван в расположение команды спустя два года дисквалификации за допинг, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

Валиуллин был отстранен ФИФА и УЕФА от официальных соревнований на 24 месяца за применение допинга. Спустя два года дисквалификации защитник национальной команды вернулся в расположение сборной. На данный момент он вместе с национальной командой проводит учебно-тренировочный сбор перед матчами отбора на Евро-2024.

"У меня хорошее настроение, очень рад вызову в сборную. Хочу поблагодарить главного тренера, у меня еще есть время для работы. К сожалению, я не играл два года и очень хочу вернуться на свой уровень.

Когда увидел свое имя в списке сборной, то очень обрадовался, потому что я не знал, что меня вызвали. Я поблагодарил тренера и сказал ему, что буду много работать. Думаю, что если меня позовут в сборную на следующие игры, то я буду счастлив, но предстоит много работы", - заявил Валиуллин в интервью пресс-службе КФФ.

Напомним, в этом отборочном цикле на Евро-2024 сборной Казахстана по футболу осталось провести два последних матча. Домашний - против Сан-Марино (17 ноября) и гостевой - против Словении (21 ноября).

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