Сразу 9 казахстанских спортсменов попались на допинге, их отстранили от соревнований

Игорь Сон. Фото: instagram.com/igorsoniwf

Сразу девять казахстанских спортсменов получили положительные результаты теста на допинг, за что были дисквалифицированы с международных соревнований, передает Sports.kz.

По данным портала, бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Игорь Сон получил дисквалификацию на восемь лет из-за положительной пробы на метастерон.

Как отмечает издание, на Олимпиаде в Токио казахстанец завоевал "бронзу" в весовой категории до 61 килограмма. Он также является серебряным призером чемпионата мира 2019 года.

Для 24-летнего Сона это не первая дисквалификация в карьере: в 2015 году тяжелоатлет был отстранен на несколько месяцев после юношеского чемпионата мира, однако тогда удалось доказать, что препарат попал в его организм через биодобавку.

Кроме Сона, за метастерон дисквалифицированы тяжелоатлеты Алексей Дроздов, Аблай Ауелханов, Юлия Потассова, Руфина Чалкарова - все до 28 марта 2026 года.

Тяжелоатлетка Карина Жунуспаева дисквалифицирована до 21 октября 2024 года за положительную пробу на канренон.

Легкоатлеты Александр Савгуров и Екатерина Грицай получили дисквалификацию до 26 октября 2025 года - в их крови обнаружен оксандролон.

Мастер тхэквондо Жасурбек Исраилов сдал положительную пробу на мельдоний и будет дисквалифицирован до 18 ноября 2025 года.

Что такое допинг

Как сообщает портал РБК, допингом принято считать запрещенные методы и препараты, которые способны повысить выносливость спортсмена и его или ее результаты в соревнованиях.

Активная борьба с допингом началась благодаря Международной федерации легкой атлетики. Она первая в 1928 году запретила использовать дополнительные стимуляторы. Этому примеру последовали и другие спортивные организации.

В 1999 году было создано Всемирное антидопинговое агентство (WADA, или ВАДА). Независимая организация взяла на себя обязательства координировать борьбу с допингом на всех уровнях.

Антидопинговый центр Казахстана

В Казахстане госорганизацией, которая реализует антидопинговую программу, является Казахстанский Национальный антидопинговый центр. Он был создан в 2012 году постановлением правительства РК.

Цель центра, как сообщается на его сайте, - обеспечить спортивное сообщество Казахстана антидопинговыми знаниями и навыками и защитить право спортсмена на чистый спорт.

Национальный антидопинговый центр Казахстана занимается проведением допинг-контроля, который включает работу по планированию и проведению тестирования, расследованию фактов возможных нарушений антидопинговых правил, обработке результатов и проведению слушаний по фактам нарушений.

Самые громкие допинговые скандалы в Казахстане

Один из самых громких допинговых скандалов разгорелся в Казахстане в 2016 году. Тогда известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин был лишен двух золотых медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов из-за того, что в крови у него были обнаружены запрещенные вещества.

Тогда же за допинг были наказаны тяжелоатлеты-чемпионы Олимпиады-2012 Майя Манеза, Светлана Подобедова и Зульфия Чиншанло, пишет Sputnik Казахстан.

Илья Ильин. Фото: instagram.com/ilyailyinforever

В 2019 году казахстанского лыжника, двукратного бронзового призера чемпионата Алексея Полторанина дисквалифицировали на 4 года за использование кровяного допинга.

Полторанин и еще несколько спортсменов из разных стран были арестованы австрийскими полицейскими прямо во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зефельде.

Алексей Полторанин. Фото: instagram.com/polto1

В декабре 2020 года капитана сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана, выступавшего тогда за арабский клуб "Аль-Айна", дисквалифицировали на два года за употребление допинга. Его отстранили от всех официальных матчей.

Бауыржан Исламхан. Фото: kff.kz

Сам Исламхан тогда заявил, что никогда не употреблял допинг, и попросил болельщиков поддержать его.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2010338-srazu-9-kazahstanskih-sportsmenov-popalis-na-dopinge-ih-otstranili-ot-sorevnovaniy/