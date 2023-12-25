Дмитрий Бивол высказался об изменении флага родного Кыргызстана (видео)

Известный боксер Дмитрий Бивол, родившийся в Кыргызстане, высказался о недавнем изменении флага в этой стране, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал "Ушатайка".

Боксер Дмитрий Бивол дал интервью после победы над Линдоном Артуром на турнире Day of Reckoning в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, где высказался об изменении флага Кыргызстана.

После боя ведущий обратил внимание, что спортсмен повесил на стене флаг этой республики, который недавно изменили, и поинтересовался мнением Бивола на этот счет. Известно, что данное событие в Кыргызстане вызвало неоднозначные реакции граждан.

"Будет другой – будет другой. Главное, чтобы изменения произошли в стране, чтобы люди от этого жили лучше. Сейчас много мемов (по интернету – прим. ред.) ходят: "Вот что произошло после смены флага" – и там такие инновации, машины летают. Изменить флаг – видимо есть причина на это", – говорит спортсмен.

Отметим, что в прошедшем бою Бивол защитил чемпионский пояс по версии WBA (Super), а также завоевал титул IBO.

Момент с рассуждениями о флаге можно посмотреть с 07:15.

Изменение флага Кыргызстана

Напомним, что разговоры об изменении флага Кыргызстана возникли еще в конце сентября этого года. Тогда депутаты Жогорку Кенеша (однопалатного парламента страны) заявили, что возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с тундуком (аналог казахстанского шанырака) посередине на кыргызском флаге. По их словам, иногда вместо солнца изображение интерпретируют как цветок подсолнуха или наружную часть юрты.

28 ноября профильный комитет Жогорку Кенеша единогласно поддержал изменение флага Кыргызстана. На следующий день депутаты парламента одобрили в первом чтении законопроект об изменении государственного флага.

Против данного решения выступали многие граждане страны – люди выходили на митинг, а также высказывались в аккаунте президента Садыра Жапарова в Instagram.

22 декабря пресс-секретарь Жапарова сообщил, что глава Кыргызстана подписал закон об изменении флага республики.

На официальном сайте Государственной регистрационной службы Кыргызстана сообщается, что государственный флаг республики представляет собой красное прямоугольное полотнище, в центре которого размещено изображение круглого солнечного диска с сорока равномерно расходящимися лучами золотистого цвета, с помещенным внутри солнечного диска изображением тундука кыргызской юрты красного цвета.

Солнце в орнаментальной культуре народа означает свет, открытость, жизнестойкость. Его подобные языкам пламени сорок лучей – это воссоединенные в народ сорок (кырк) племен.

Тундук – конструкция сферической формы, которая венчает кыргызское жилище "боз-уй" (юрту) и является световым окном. Круглая рама тундука состоит из перекладин, крестообразно соединенных с ободом. Тундук связует небо и землю, воспринимается как знак дома.

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