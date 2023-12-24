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Дмитрий Бивол защитил чемпионский пояс и завоевал еще один титул

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Российский боксер Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол: Richard Pelham/Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над британцем Линдоном Артуром в объединительном титульном поединке в полутяжелом весе (до 79,4 кг), передает NUR.KZ.

Соперники сошлись на ринге в рамках турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бивол владел инициативой на протяжении большей части боя и проводил множество успешных атак.

В 11-м раунде россиянин отправил оппонента в нокдаун. По итогам всех 12 трехминуток судьи единогласно признали 33-летнего спортсмена сильнейшим (все три арбитра — 120-107).

Бивол защитил чемпионский пояс по версии WBA (Super). Также он отобрал титул IBO у Артура. Теперь на счету россиянина победы во всех 22 боях за карьеру (11 — нокаутом).

Для 32-летнего англичанина поражение стало вторым на профессиональном ринге. В активе Артура осталось 23 победы (16 — нокаутом).

В более раннем поединке турнира британец Даниэль Дюбуа закрыл поражение от украинца Александра Усика. За восемь секунд до конца боя он нокаутировал американца Джаррелла Миллера, который уступил впервые на профессиональном ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2052299-dmitriy-bivol-zaschitil-chempionskiy-poyas-i-zavoeval-esche-odin-titul/

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