"Показали достойную игру": новый министр спорта о поражении сборной Казахстана по футболу

Новый министр спорта и туризма Ермек Маржикпаев в прокомментировал поражение сборной Казахстана на матче с Финляндией. Он отметил, что поддержка болельщиков была огромной.

Министр спорта и туризма Ермек Маржикпаев отметил, что наша сборная билась до последнего.

"К сожалению, сегодня нашей сборной победить не удалось, но это спорт – поражения случаются.

Тем не менее отмечу, что наши ребята бились до последнего, пусть сравнять счет у них и не получилось. Несмотря на результат, команда показала достойную игру. Отдельно хочу отметить болельщиков, заполнивших стадион. Поддержка сегодня была на высоте. Надеюсь, в игре с Северной Ирландией она будет не менее горячей", – написал Маржикпаев.

Болельщики на матче. Фото: facebook.com/ermek.marzhyqpaev

Министр пожелал игрокам победы в предстоящем воскресном матче.

"Ну а нашим парням желаю победы в воскресном матче. Мы болеем за вас, несмотря ни на что!" – резюмировал Маржикпаев.

Матч. Фото: facebook.com/ermek.marzhyqpaev

Напомним, вчера в Астане состоялся футбольный матч между командами Казахстана и Финляндии в рамках отбора на Евро-2024. Победу одержала финская сторона, забив один гол.

Поражение нашей команды прокомментировал главный тренер казахстанской сборной Магомед Адиев.

В Сети перед матчем появились кадры обстановки у "Астана Арены", где проходил матч – на видео видна большая толпа болельщиков с флагами.

Добавим, что Ермек Маржикпаев был назначен министром туризма и спорта 2 сентября. За день до этого в Казахстане были образованы пять новых ведомств – в свою очередь Министерство культуры и спорта было преобразовано в Министерство туризма и спорта.