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Уступили: сборная Казахстана по футболу проиграла на своем поле Финляндии

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу: Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футболу с минимальным счетом уступила на своем поле 0:1 Финляндии в рамках квалификации на Евро-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

На стадионе "Астана Арена", несмотря на прохладную погоду, было очень жарко. На поле встречались два лидера группы: сборные Казахстана и Финляндии. Первый тайм команды проводили осторожную игру. Опасных моментов с двух сторон было достаточно, но голом они не завершились. В середине первого отрезка финны все-таки забили, но мяч был отменен после просмотра VAR.

Во втором тайме подопечные Магомеда Адиева продолжали напирать на ворота гостей. На 77-й минуте гости все-таки смогли распечатать ворота Игоря Шацкого. Автором гола становится Оливер Антман.

До конца матча казахстанская сборная не смогла отыграться. Итоговый счет 0:1 - Казахстан уступает.

Следующий матч сборная проведет в воскресенье, 10 сентября, против Северной Ирландии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035754-ustupili-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-proigrala-na-svoem-pole-finlyandii/

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