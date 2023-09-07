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"Они забили, мы не смогли": Магомед Адиев об итогах матча с Финляндией

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Магомед Адиев
Магомед Адиев: Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал минимальное поражение от Финляндии, передает корреспондент NUR.KZ.

На послематчевой пресс-конференции главный рулевой сборной отметил игру некоторых игроков и заявил, что результат игры закономерен.

"Мы планировали, что будем по-разному играть. Начнем матч по одной схеме, заканчивать будем по другой. Пытались перебить их действия. В первом тайме наверху нисколько там поддержки не было. Айымбетов должен был находиться высоко. Здесь в середине люди из под него должны были выбегать. В принципе нам удалось, несколько опасных моментов создать.

Во втором тайме расширили игру за счет Оразова, Самородова. Начали по-другому разгонять атаки. Считаю, понятно проиграли, заслужили. Счет на табло отражает игру, но в какой-то мере игра катилась к ничьей. Но они забили, к сожалению, а мы не смогли", - ответил Адиев журналистам.

Напомним, второй домашний матч пройдет в воскресенье, 10 сентября, на "Астана Арене" против Северной Ирландии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035759-oni-zabili-my-ne-smogli-magomed-adiev-ob-itogah-matcha-s-finlyandiey/

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