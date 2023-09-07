Толпа болельщиков и пробки: атмосферу около "Астана Арены" сняли на видео очевидцы

В Астане начался футбольный матч между командами Казахстана и Финляндии в рамках отбора на Евро-2024. Перед “Астана Ареной” собрались толпы болельщиков, а горожан предупреждают о пробках, передает NUR.KZ.

В Сети появились видео, снятые около “Астана Арены” перед матчем сборной Казахстана по футболу против команды из Финляндии.

На кадрах, которые распространяются в Сети, слышно крики толпы болельщиков, направляющихся к "Астана Арене".

Так, на видео, опубликованном в Telegram-канале ZTB QAZAQSTAN можно заметить длинную и широкую вереницу из людей, несущих флаги. Слышны гудки автомобилей, стоящих в пробке.

"В районе "Астана Арена" сегодня аншлаг – толпы людей, пробки и шум", – говорится в подписи к видео.

Еще одно видео опубликовал Instagram-паблик Astanovka98. На нем слышно, как люди топают и хлопают в ритм, подходя к спортивному стадиону.

"Сегодня матч Казахстан – Финляндия. Вот наши болельщики дружно идут", – говорит женщина за кадром.

Добавим, что согласно информации из официального Instagram-аккаунта CTS, после окончания игры будет организована подача дополнительных городских и пригородных маршрутов: №№10, 12, 21, 26, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303.

Кроме того, для минимизации заторов на сегодняшний футбольный матч с пяти перехватывающих парковок были отправлены специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

парковка "Столичный цирк";

парковка СК "Казахстан";

парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";

парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана);

парковка Дворец "Жастар".

Напомним, что сегодня в Астане проходит матч между сборными Казахстана и Финляндии в рамках отбора на Евро-2024.

Казахстан выступает в группе H. После четырех туров подопечные Магомеда Адиева имеют в своем активе девять очков. Наши футболисты делят первое-второе места с Финляндией, у которой также девять очков.

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