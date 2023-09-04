Илья Ильин сообщил, что они с женой ждут первенца (видео)

Илья Ильин и его жена Татьяна. Фото: instagram.com/ilyailyinforever

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин поделился радостной новостью – спортсмен сообщил, что они с женой ждут первенца. Уже известен пол будущего ребенка, передает NUR.KZ.

О скором пополнении в семье казахстанский спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

"Друзья, пришло время поделиться самой большой радостью нашей семьи! Совсем скоро мы будем не просто безумно любящими друг друга мужчиной и женщиной! Всевышний благословил наш союз! Мы станем родителями!" – заявил Илья Ильин.

Он рассказал, что изначально считалось, что в семье появится мальчик. Об этом свидетельствовали результаты УЗИ.

"Мы придумали имя, спорили, на какой вид спорта отдадим. Но у Всевышнего свои планы! ДНК-тест показал, что у нас будет девочка! Сказать, что мы были удивлены – ничего не сказать, но мы от этой новости не менее счастливы! Мы ждем тебя, наша сладкая малышка!" – написал мужчина.

Также Ильин опубликовал видео с так называемой gender party – вечеринки, на которой объявляется пол будущего малыша.

Добавим, что пара сыграла свадьбу в середине января. Избранницей известного спортсмена стала бизнесвумен Татьяна Гордиенко.

Помимо свадьбы, невесте спортсмена провели обряд "беташар". При этом сам он позже признавался, что хотел отметить это событие тихо, но все же опубликовал кадры с торжественной церемонии.

Однако напомним, что для спортсмена это не первый брак. Ранее он был женат на казахстанской гандболистке Наталье Кулаковой. В 2009 году у них родилась дочь Милана.

Пара официально развелась в 2017 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2035185-ilya-ilin-soobschil-chto-skoro-stanet-ottsom-video/