Рыбакина рассказала, что получила в подарок от Токаева

Елена Рыбакина. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Именитая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, какой подарок получила от главы государства во время сегодняшней встречи, передает МИА "Казинформ".

Сегодня состоялась встреча теннисистки с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Президент поздравил победительницу "Уимблдона" с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе.

Елена Рыбакина поблагодарила президента за поддержку и искренние поздравления в моменты ее побед. Она заверила, что и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для достижения успехов на престижных международных соревнованиях.

О том, как прошла встреча, спортсменка поведала на пресс-конференции, посвященной матчу Кубка Билли Джин Кинг.

"Встреча прошла хорошо. Конечно же, я нервничала с утра. Мы были с Булатом Джамитовичем (Утемуратовым – прим. МИА "Казинформ"). В целом все прошло спокойно. Я поделилась своими планами, поговорили о предстоящих матчах. Глава государства поздравил меня с прошедшими результатами", – рассказала Рыбакина.

Теннисистка также сообщила, что президент подарил ей часы с гравировкой и платок.

В свою очередь спортсменка подарила Касым-Жомарту Токаеву книгу об Уимблдонском турнире. Подарок Рыбакина подписала лично.

Как пишет интернет-портал GoTennis.ru, именитая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Когда девочке было пять лет, отец, который сам занимался различными видами спорта, привел ее в теннис. В 2016 году девушка начала профессиональную карьеру.

В июне 2018 года Рыбакина приняла решение сменить спортивное гражданство и начать выступать за Казахстан. В 2022 году она победила на Уимблдоне, а в 2023-м дошла до финала Australian Open и дебютировала в Топ-10 мирового рейтинга.

Кубок Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup) – крупнейшие международные командные соревнования по теннису среди женщин, в которых регулярно принимает участие Национальная сборная Казахстана, говорится на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана.

Организатором турнира является Международная федерация тенниса. В 1963-2020 годах турнир назывался Кубок Федерации (Federation Cup, с 1995 года Fed Cup), в сентябре 2020 года был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

Аналогичный турнир среди мужских команд – Кубок Дэвиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2016644-rybakina-rasskazala-chto-poluchila-v-podarok-ot-tokaeva/