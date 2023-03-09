Слухи об отчислении из колледжа борца, едва не подравшегося с Сапиевым, прокомментировали чиновники

Серик Сапиев и Зелимхан Мусиханов. Кадр из видео: YouTube/Наш БОЕЦ

Среди казахстанцев распространилась информация о том, что борца Зелимхана Мусиханова, который недавно едва не подрался с Сериком Сапиевым, якобы отчислили из колледжа, передает StopFake.kz.

Кроме того, как говорится в распространяемом сообщении, якобы родители Мусиханова из-за недавнего инцидента с участием их сына якобы лишились работы.

Данную информацию опровергли в Управлении спорта Алматы. Там сообщили, что спортсмена не отчисляли из колледжа, а его родителей не увольняли с работы.

"Информация о том, что Мусиханов Зелимхан отчислен из колледжа, не соответствует действительности. В данное время он учится на 4 курсе, проходит учебную практику. За время учебы зарекомендовал себя с положительной стороны.

Казахстан — правовое государство, информация об увольнении родственников по причине возникшего инцидента также не соответствует действительности", – сообщили в Управлении спорта города.

Также там напомнили, что в стране предусмотрена ответственность за распространение ложной информации.

"Законодательством предусмотрена ответственность за распространение ложной информации. Также призываем других спортсменов акцентировать внимание на профессиональной деятельности и прекратить провоцировать распространение ложной информации, связанной с коллегами по цеху", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце февраля олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев принял участие в игре Batyrball на турнире Naiza 49.

Во время спортивного мероприятия у него произошла небольшая потасовка с еще одним участников турнира – членом команды Sever-Yug Зелимханом Мусихановым. Последний провел борцовский прием против Сапиева, который не понравился бывшему боксеру.

После окончания матча вновь чуть не произошла драка. В этот раз спортсмены сцепились в раздевалке, когда пытались помириться. Однако в конце концов оба все-таки пожали друг другу руки и разошлись.

Инцидент прокомментировал тренер Мусиханова Александр Гольцман. Он сообщил, что после случившегося поговорил с Сапиевым и объяснил ситуацию. Гольцман рассказал, что его ученик не знал о том, что Сапиев – олимпийский чемпион.

О произошедшем высказался и сам олимпийский чемпион по боксу. По словам Серика Сапиева, подобные ситуации могут случаться в единоборствах.

Позже ситуацию прокомментировали именитые казахстанские спортсмены Данияр Елеусинов и Илья Ильин. Елеусинов отметил, что молодому спортсмену надо было знать, что Сапиев – олимпийский чемпион.

Добавим, что по информации в Instagram-аккаунте ГККП "ЦПОР" города Алматы, Мусиханов Зелимхан в весовой категории 97 кг завоевал бронзовую медаль Чемпионата Азии среди молодежи по вольной борьбе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2012258-sluhi-ob-otchislenii-iz-kolledzha-bortsa-edva-ne-podravshegosya-s-sapievym-prokommentirovali-chinovniki/