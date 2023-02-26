Тренер борца, едва не подравшегося с Сапиевым, прокомментировал инцидент

Серик Сапиев и Зелимхан Мусиханов. Кадр из видео: YouTube/Наш БОЕЦ

Александр Гольцман, тренер Зелимхана Мусиханова, который едва не подрался с Сериком Сапиевым, прокомментировал инцидент на турнире NAIZA 49 в соревнованиях по Batyrball. Видео с комментарием появилось на Instagram-странице бойца Артема Резника.

По его словам, Зелимхан Мусиханов не знал о том, что Серик Сапиев является олимпийским чемпионом по боксу.

"Хотелось бы дать комментарии по вчерашнему инциденту. Вот вчера, случился инцидент с Серик-ага, нашим олимпийским чемпионом. Во-первых, мой ученик, Зелимхан, не знал, что Серик Сапиев – олимпийский чемпион.

Я не смог сразу подойти к нему, так как меня держали. После он подошел ко мне и сказал: "Агай, я не знал, что он олимпийский чемпион", – сказал Александр Гольцман на видео.

После тренер извинился за то, что и сам не смог совладать с эмоциями.

"Во-вторых, я тоже разозлился из-за случившегося. Возможно, сказалось то, что я тренер и постоянно работаю с маленькими ребятами. Немного погорячился. Но после, когда все уже разошлись, подошел к Серику-ага и поговорил с ним и объяснил ему ситуацию, чтобы он не обижался. Пожали друг другу руки. Он тоже сказал: "На эмоциях все бывает. Претензий нет", – добавил он.

Также Александр Гольцман заявил, что СМИ сильно "раздули" ситуацию.

"СМИ выставляют только то, что им выгодно, а то, что произошло после, никто из них не знает. Так что не обижайтесь. Даст бог, и у нас будет олимпийский чемпион. Ради этого я и тренирую мальчишек", - заключил Гольцман.

Напомним, олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев поучаствовал в игре Batyr ball на турнире Naiza 49 и едва не подрался с еще одним участником турнира. В одном из эпизодов участник команды Sever-Yug провел борцовский прием против Сапиева, который не понравился бывшему боксеру. Из-за этого началась небольшая потасовка, которую быстро разняли.

После окончания матча, в котором победу одержала команда Сапиева Academy of Sports, вновь чуть не произошла драка. В этот раз спортсмены сцепились в раздевалке, когда пытались помириться.

Добавим, что Зелимхан Мусиханов является бронзовым призером чемпионата Азии среди молодежи по вольной борьбе в весовой категории 97 кг.

Серик Сапиев – олимпийский чемпион по боксу. Он завоевал "золото" Олимпиады в 2012 году в Лондоне. Помимо этого, он является двукратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2010898-trener-bortsa-edva-ne-podravshegosya-s-sapievym-prokommentiroval-intsident/