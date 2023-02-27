"Обычная ситуация": Серик Сапиев прокомментировал конфликт с борцом на турнире

Серик Сапиев. Кадр из видео: youtube.com/@vestnikmma

На турнире Naiza 49 по игре в Batyr ball олимпийский чемпион Серик Сапиев чуть не подрался с другим участником соревнования – Зелимхоном Мусихановым. По словам Сапиева, подобные ситуации могут случаться в единоборствах.

Комментарий Серика Сапиева появился в одном из видео на YouTube-канале "Вестник ММА" (слова спортсмена можно услышать на 6 минуте 38 секунде).

На кадрах спортсмена попросили высказаться об инциденте с Мусихановым.

"Обычная ситуация, которая может произойти в единоборствах. Я так считаю. То есть, такая ситуация происходит и в борьбе, и на футбольном поле, и везде. Но после игры все должны оставаться друзьями", – заявил боксер.

Он подчеркнул, что не жалеет соперников на ринге, но после боя предпочитает оставаться с ними друзьями.

"Из-за чего такая ситуация произошла? То есть, когда у нас закончилась игра, я иду жать руку, улыбаюсь своим оппонентам. Ну, бывает, такая ситуация. Мне здесь с эмоциями что-то говорят в ответ. Я с добром, ко мне с негативом. Из-за этого получилось так, что опять ответил негативно, и получилась такая ситуация, и все", – добавил он.

Напомним, что ранее об инциденте высказывался и тренер оппонента Сапиева – Александр Гольцман. По его словам, Зелимхан Мусиханов не знал, что Серик Сапиев является олимпийским чемпионом по боксу.

"Я не смог сразу подойти к нему, так как меня держали. После он подошел ко мне и сказал: "Агай, я не знал, что он олимпийский чемпион", – сказал тренер.

Тем не менее он заявил, что СМИ сильно "раздули" ситуацию.

Как пишет Sports.ru, Batyr ball — это баскетбол в формате 3 на 3 с элементами борьбы. Само действие происходит в октагоне, где проходит матч между командами. Раунд длится три минуты. Цель игры — поразить мячом кольцо команды противника.

В отличие от баскетбола, в этой игре отсутствуют такие понятия, как дриблинг и штрафные броски. Во время игры разрешается жесткая силовая борьба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2010917-obychnaya-situatsiya-serik-sapiev-prokommentiroval-intsident-s-drakoy-na-turnire/