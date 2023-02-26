Серик Сапиев едва не подрался с борцом на турнире в Алматы (видео)

Потасовка на матче Batyr ball. Кадр из видео: YouTube-канал Наш БОЕЦ

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев поучаствовал в игре Batyr ball на турнире Naiza 49 и едва не подрался с еще одним участником турнира, сообщает Sports.kz.

По данным издания, в одном из эпизодов участник команды Sever-Yug провел борцовский прием против Сапиева, который не понравился бывшему боксеру. Из-за этого началась небольшая потасовка, которую быстро разняли.

После окончания матча, в котором победу одержала команда Сапиева Academy of Sports, вновь чуть не произошла драка. В этот раз спортсмены сцепились в раздевалке, когда пытались помириться.

Впрочем, со второй попытки они все-таки пожали друг другу руки и разошлись.

Как пишет Sports.ru, Batyr ball — это баскетбол в формате 3 на 3 с элементами борьбы. Само действие происходит в октагоне, где проходит матч между командами. Раунд длится три минуты. Цель игры — поразить мячом кольцо команды противника.

В отличие от баскетбола, в этой игре отсутствуют такие понятия как дриблинг и штрафные броски. Во время игры разрешается жесткая силовая борьба.

Ранее мы рассказывали, что эта игра уже привлекла внимание знаменитого американского баскетболиста, рэпера и актера Шакила О’Нила. Он опубликовал фрагмент одного из матчей на своей странице в соцсетях.

Добавим также, 40-летний Серик Сапиев - олимпийский чемпион по боксу. Он завоевал "золото" Олимпиады в 2012 году в Лондоне. Помимо этого, он является двукратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2010866-serik-sapiev-edva-ne-podralsya-s-bortsom-na-turnire-v-almaty-video/