"Надо знать олимпийского чемпиона": Елеусинов отреагировал на конфликт Сапиева с борцом на турнире

Потасовка на матче Batyr ball. Кадр из видео: YouTube-канал Наш БОЕЦ

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев на турнире Naiza 49 во время игры Batyr ball едва не подрался с участником турнира - Зелимхоном Мусихановым. О конфликте высказался победитель ОИ-2016 Данияр Елеусинов, передает NUR.KZ.

Именитый спортсмен сделал заявление на своей странице в Instagram.

"Мне хотелось бы высказаться о ситуации, которая произошла с нашим старшим братом Сериком Сапиевым. Я смотрел, ждал, как все было, что именно было, чтобы сразу не говорить на эмоциях. В итоге заметил, что действительно со стороны молодого парня это было неправильно, потому что в руках Серика не было мяча.

Поскольку не было мяча, зачем было так жестко бросать? Можно было и травму получить. На других игроков смотрю тоже и их тоже бросали, когда у них не было мяча, но там не было конфликта, потому что они сильно не бросали - толкали или потихоньку ставили на место, а здесь он прошел в ноги и с высоты "воткнул".

Казалось, что было специально сделано. Эмоции Серика здесь понятны были. Говорят, что он ударил молодого парня, но молодому парню надо знать олимпийского чемпиона, чемпиона мира и обладателя кубка Вэла Баркера",- озвучил Елеусинов.

Также на ситуацию отреагировал и четырехкратный чемпион мира Илья Ильин. Он прокомментировал извинения, которые принесли Мусиханов и его тренер Александр Гольцман.

"Ребята приняли ошибку и вовремя исправили",- написал Ильин в stories.

Stories Ильи Ильина. Фото: instagram.com/ilyailyinforever/

Напомним, олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев поучаствовал в игре Batyr ball на турнире Naiza 49 и едва не подрался с еще одним участником турнира. В одном из эпизодов участник команды Sever-Yug провел борцовский прием против Сапиева, который не понравился бывшему боксеру. Из-за этого началась небольшая потасовка, которую быстро разняли.

После окончания матча, в котором победу одержала команда Сапиева Academy of Sports, вновь чуть не произошла драка. В этот раз спортсмены сцепились в раздевалке, когда пытались помириться.

Позже ситуации прокомментировал сам Сапиев, отметив, что после игры все должны оставаться друзьями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2011107-nado-znat-olimpiyskogo-chempiona-eleusinov-otreagiroval-na-konflikt-sapieva-s-bortsom-na-turnire/