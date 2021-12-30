Итоги 2021: лучшие спортсмены года

Сауль Альварес. Фото: Getty Images/ Valery Sharifulin / Contributor

2021 год подарил нам множество ярких спортивных моментов, передает NUR.KZ.

Несмотря на пандемию коронавируса практически все крупные спортивные события были проведены.

Мы стали свидетелями яркой дуэли между пилотами "Формулы-1" Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном, вновь восхитились феноменом теннисиста Новака Джоковича, увидели сверхрезультативный футбол от Роберта Левандовского, а также полное доминирование от боксера Сауля Альвареса и бойца Камару Усмана. Но обо всем по порядку.

Макс Ферстаппен – чемпион "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" сотворил настоящую сенсацию, отобрав чемпионский титул у британца Льюиса Хэмилтона. Причем сделал это Макс буквально в последнем круге последнего этапа Гран-При в Абу-Даби. Такой развязки в "Формуле-1" не было давно.

Противостояние Ферстаппена и Хэмилтона получилось настолько эпичным, что о нем просто обязаны снять фильм. Нет сомнений, что в недалеком будущем это произойдет.

Победа Макса не позволила пилоту "Мерседеса" побить рекорд великого немца Михаэля Шумахера стать восьмикратным чемпионом "Формулы-1". Для нидерландского гонщика эта победа стала первой в карьере.

Новак Джокович – чемпион трех турниров Большого шлема

Сезон для сербского теннисиста получился успешным. Он победил на трех турнирах Большого шлема: Australian Open, Roland Garros и Wimbledon. По количеству побед на "Гранд-слэме" он догнал своих главных конкурентов Рафаэля Надаля и Роджера Федерера (у всех по 20).

Также Джокович установил рекорд по количеству титула игрока года АТР. Он в седьмой раз заканчивает год в статусе первой ракетки мира. Если первая половина сезона получилась идеальной, то вторая вышла скомканной.

Новак не сумел стать олимпийским чемпионом (проиграл Александру Звереву) – единственный титул, который не выиграл в большом теннисе. И проиграл в финале Открытого чемпионата США Даниилу Медведеву из России. В случае победы серб оформил бы календарный Большой шлем.

Роберт Левандовски – лучший нападающий сезона

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Польши в этом году забил больше всех в мире. Но даже такой показатель не позволил ему взять "Золотой мяч" (занял второе место), который достался аргентинцу Лионелю Месси. Несмотря на это Роберта признали лучшим нападающим 2021 года.

Вместе с "Баварией" Левандовски выиграл чемпионат Германии и стал обладателем Суперкубка Германии. Также польский нападающий получил "Золотую бутсу" и четвертый год подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.

Сауль Альварес – абсолютный чемпион мира во втором среднем весе

Покорив средний вес, Канело взялся за второй средний дивизион. Еще в декабре прошлого года Сауль завоевал два титула WBA и WBC, победив решением судей британца Каллума Смита. А уже в феврале 2021-го он размялся на турке Авни Йилдириме, победив его досрочно в третьем раунде.

Позже, в мае, он провел объединительный бой против чемпиона WBO британца Билли Джо Сондерса. Поединок также не прошел всю дистанцию, из-за травмы Сондерса встреча была завершена в восьмом раунде. Как итог – очередная досрочная победа Альвареса.

В ноябре состоялся бой Канело против обладателя титула IBF американца Калеба Планта за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Поединок завершился в 11-м раунде техническим нокаутом от Сауля. Тем самым мексиканец успешно покорил четвертый дивизион в карьере.

Камару Усман – чемпион UFC в полусреднем дивизионе

В нынешнем году "Нигерийский кошмар" провел три успешных защиты титула. И вполне заслуженно стал лидером рейтинга Pound-for-Pound (рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий).

В феврале Камару техническим нокаутом победил бразильца Гильберта Бернса. Затем в апреле также досрочно остановил американца Хорхе Масвидаля. А уже в ноябре состоялся реванш Усмана с Колби Ковгинтоном. На этот раз встреча продлилась всю дистанцию, и чемпион выиграл единогласным решением судей.

Таким образом, Усман в пятый раз успешно защитил титул UFC и вновь доказал всем, что не зря его считают лучшим в полусреднем дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1948013-itogi-2021-luchshie-sportsmeny-goda/