Самые главные спортивные события года

Олимпийские игры в Токио. Фото: Brendan Moran/Sportsfile via Getty Images

Несмотря на пандемию коронавируса, 2021 год получился насыщенным на спортивные события, передает NUR.KZ.

Мы стали свидетелями сразу двух крупных мероприятий в мире спорта – это отложенные из-за ковида ЕВРО-2020 и Олимпиада-2020. Но обо всем по порядку.

Лига чемпионов УЕФА

В конце мая определился победитель лучшего клубного футбольного турнира планеты. Не входивший в число главных фаворитов турнира "Челси" сумел удивить многих, обыграв в финале "Манчестер Сити" со счетом 1:0. На пути к решающей встрече лондонцы одолели "Реал Мадрид", "Порту" и "Атлетико".

Тем самым команда Романа Абрамовича во второй раз в истории выиграла кубок Лиги чемпионов УЕФА.

Чемпионат мира по хоккею

84-й по счету чемпионат мира по хоккею прошел с 21 мая по 6 июня. Изначально турнир должны были принять две страны – это Беларусь и Латвия. Но из-за соображения безопасности было решено провести чемпионат только в Риге (Латвия).

Мировое первенство получилось насыщенным на сенсации. Сборная Казахстана показала лучший результат в своей истории, остановившись в шаге (не хватило одного очка) от выхода в плей-офф.

В итоге чемпионом стала команда Канады, которая в финале одолела сборную Финляндии со счетом 3:2. Для "кленовых листьев" этот титул стал 27-м в истории.

Чемпионат Европы по футболу

16-й розыгрыш чемпионата Европы должен был пройти в июне-июле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса состоялся на год позже. К слову, это был первый турнир, который прошел не на территории одной, либо двух граничащих друг с другом стран, а сразу в десяти государствах.

Полуфиналы и финал прошли на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В решающем матче сборная Италии одержала победу над командой Англии в серии пенальти. Таким образом, "Скуадра Адзурра" во второй раз в истории стала чемпионом Европы.

Олимпийские игры

Как и Евро-2020, летние Игры в Токио были проведены годом позже. Олимпиада-2020 запомнилась тем, что впервые в истории прошла без зрителей.

Победу же в общем зачете одержала сборная США, завоевавшая в общей сложности 113 медалей (39 золотых, 41 серебряных и 33 бронзовых). Второе место заняла команда Китая – 88 наград (38 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых). ТОП-3 неожиданно для многих замкнула хозяйка турнира – Япония (27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых наград).

Для Казахстана Олимпиада в Токио выдалась крайне неудачной. Впервые в истории наши спортсмены вернулись с летних Игр без золота.

Чемпионат мира по боксу

21-е мировое первенство по боксу среди любителей прошло с 25 октября по 6 ноября в Белграде (Сербия). На турнире впервые были разыграны медали в 13 весовых категориях. Также чемпионы мира получили по 100 тысяч долларов призовых.

В общем зачете первенствовала команда Кубы – 3 золота и 2 бронзы. Второе место заняла сборная Казахстана, благодаря двум золотым, двум серебряным и одной бронзовой медали. Чемпионами стали Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов. Тройку лучших замкнули боксеры из США (2 золота и 2 серебра).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1947726-samye-glavnye-sportivnye-sobytiya-goda/