"Воздержитесь от поездок": к водителям 10 регионов Казахстана обратились из-за ухудшения погоды

Водителей 10 регионов Казахстана попросили воздержаться от поездок из-за ухудшения погодных условий на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол", по прогнозам синоптиков, в ночное и утреннее время в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Ұлытау ожидаются осадки в виде cнега, а также дождя со снегом. Местами прогнозируются гололедные явления.

"Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее планировать маршрут движения и, по возможности, воздержаться от поездок без особой необходимости", - обратились к водителям в организации.

Казахстанцам советуют уделить особое внимание состоянию шин - при наличии летней резины риск заносов и ДТП значительно возрастает.

"Напоминаем, что дорожные службы работают круглосуточно, а также действует колл-центр 1403, где можно получить актуальную информацию о состоянии трасс и погодных условиях", - добавили в "КазАвтоЖол".

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