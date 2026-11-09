"Воздержитесь от поездок": к водителям 10 регионов Казахстана обратились из-за ухудшения погоды
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Водителей 10 регионов Казахстана попросили воздержаться от поездок из-за ухудшения погодных условий на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Как сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол", по прогнозам синоптиков, в ночное и утреннее время в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Ұлытау ожидаются осадки в виде cнега, а также дождя со снегом. Местами прогнозируются гололедные явления.
"Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее планировать маршрут движения и, по возможности, воздержаться от поездок без особой необходимости", - обратились к водителям в организации.
Казахстанцам советуют уделить особое внимание состоянию шин - при наличии летней резины риск заносов и ДТП значительно возрастает.
"Напоминаем, что дорожные службы работают круглосуточно, а также действует колл-центр 1403, где можно получить актуальную информацию о состоянии трасс и погодных условиях", - добавили в "КазАвтоЖол".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454168-vozderzhites-ot-poezdok-k-voditelyam-10-regionov-kazahstana-obratilis-iz-za-uhudsheniya-pogody/
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