"Министры, акимы, советники": кого еще разрешили хоронить в Национальном пантеоне Казахстана

Правительство Казахстана утвердило изменения в положение о захоронении людей в Национальном пантеоне, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный контрольный банк НПА РК.

На сайте банка опубликован текст изменений, которые были внесены в постановление "О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2020 года № 208 "Об утверждении положения о Национальном пантеоне".

В документе представлен обновленный пункт постановления, в котором идет речь о должности лиц, которых могут захоронить на территории Национального пантеона.

"Вице-президенты РК, премьер-министры РК и их заместители, председатели Курултая РК и их заместители, председатели Қазақстан Халық Кеңесі и их заместители, председатели палат парламента РК и их заместители, государственные секретари, государственные советники РК, руководители Администрации президента РК, председатели Конституционного совета РК, Конституционного суда РК, Верховного суда РК и Национального банка РК, заместители председателя Совета безопасности РК", - сказано в документе.

Также в Национальном пантеоне могут быть захоронены министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, акимы столицы, областей и городов республиканского значения.

В прошлом данный подпункт звучал несколько иначе.

"Премьер-министры РК и их заместители, председатели палат парламента РК и их заместители, государственные советники РК, руководители Администрации президента РК, председатели Конституционного суда РК, Верховного суда РК и Нацбанка РК.

Министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, акимы областей, городов республиканского значения и столицы", - писали мы в 2023 году.

Помимо этого, там могут быть захоронены и "другие граждане Республики Казахстан по особому решению президента Республики Казахстан". При этом, организация захоронения умерших (погибших) лиц, производится местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения по инициативе супруга (супруги), близких родственников либо законного представителя умершего (погибшего).

Постановление вступит в силу 16 ноября, именно тогда пройдут 10 дней со дня его первого официального опубликования.

В прошлом депутаты задавались вопросом, будут ли пантеон делить на участки по религиозной принадлежности. В акимате Астаны считали, что Национальный пантеон необходимо расширять.

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