Будут ли делить пантеон в Астане на участки по религиозной принадлежности
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Руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны в маслихате сообщил, будут ли делить пантеон на зоны по религиозной принадлежности, передает корреспондент NUR.KZ.
Депутаты маслихата Астаны поинтересовались, не нужно ли провести в пантеоне разные участки захоронений в зависимости от религиозной принадлежности.
На вопрос ответил глава столичного управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Марсель Узаков.
Он заявил, что его ведомство является заказчиком проекта и не занимается непосредственно захоронением людей.
"Пантеон – это не просто обычное кладбище, это место, где хоронят видных деятелей Казахстана. В связи с этим было решено, что там не будет религиозного деления. В первую очередь потому, что Казахстан – это светское государство", – добавил он.
Напомним, в марте Министерство культуры и спорта Казахстана опубликовало на портале "Открытые НПА" поправки в постановление "Об утверждении Положения о Национальном пантеоне". Авторы предложили изменить список лиц, которые подлежат погребению на территории Национального пантеона.
Добавим, что, согласно постановлению "Об утверждении Положения о Национальном пантеоне", Национальный пантеон – это место для погребения умерших (погибших) лиц, представляющее собой архитектурный объект мемориального значения, основанный в целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана.
Пантеон находится в ведении местного исполнительного органа столицы.
Его территория включает:
- мемориальное здание;
- музей памяти с монументом "Стена памяти";
- административное, хозяйственное и вспомогательные здания;
- надмогильные сооружения;
- парковую и прилегающую зоны.
Также в пантеоне ведется книга регистрации погребений, содержащая следующие сведения об умерших лиц:
- фамилия, имя и отчество (при наличии);
- дата поступления умершего (погибшего) в пантеон и погребения тела;
- биография;
- заслуга(и) перед страной;
- иные сведения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017592-budut-li-delit-panteon-v-astane-na-uchastki-po-religioznoy-prinadlezhnosti/