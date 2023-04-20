Будут ли делить пантеон в Астане на участки по религиозной принадлежности

Похороны. Иллюстративное фото: pexels.com

Руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны в маслихате сообщил, будут ли делить пантеон на зоны по религиозной принадлежности, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутаты маслихата Астаны поинтересовались, не нужно ли провести в пантеоне разные участки захоронений в зависимости от религиозной принадлежности.

На вопрос ответил глава столичного управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Марсель Узаков.

Он заявил, что его ведомство является заказчиком проекта и не занимается непосредственно захоронением людей.

"Пантеон – это не просто обычное кладбище, это место, где хоронят видных деятелей Казахстана. В связи с этим было решено, что там не будет религиозного деления. В первую очередь потому, что Казахстан – это светское государство", – добавил он.

Напомним, в марте Министерство культуры и спорта Казахстана опубликовало на портале "Открытые НПА" поправки в постановление "Об утверждении Положения о Национальном пантеоне". Авторы предложили изменить список лиц, которые подлежат погребению на территории Национального пантеона.

Добавим, что, согласно постановлению "Об утверждении Положения о Национальном пантеоне", Национальный пантеон – это место для погребения умерших (погибших) лиц, представляющее собой архитектурный объект мемориального значения, основанный в целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана.

Пантеон находится в ведении местного исполнительного органа столицы.

Его территория включает:

мемориальное здание;

музей памяти с монументом "Стена памяти";

административное, хозяйственное и вспомогательные здания;

надмогильные сооружения;

парковую и прилегающую зоны.

Также в пантеоне ведется книга регистрации погребений, содержащая следующие сведения об умерших лиц:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

дата поступления умершего (погибшего) в пантеон и погребения тела;

биография;

заслуга(и) перед страной;

иные сведения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017592-budut-li-delit-panteon-v-astane-na-uchastki-po-religioznoy-prinadlezhnosti/