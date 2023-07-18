Четыре места для захоронения осталось в Национальном пантеоне в Астане

Национальный пантеон. Фото: facebook.com/Астана - Что? Где? Когда?

Заместитель акима района Есиль Дарменияр Кыдырбек-улы в маслихате Астаны сообщил, что национальный пантеон необходимо расширять, передает корреспондент NUR.KZ.

Дарменияр Кыдырбек-улы сообщил, что Национальный пантеон расположен в 17 километрах от Астаны.

"Общая площадь – 4 гектара, 25 мест для захоронения предусмотрено. На сегодня на 21 месте уже похоронены, то есть всего 4 места свободных осталось. По пантеону необходимо расширение", – заявил он.

Секретарь городского маслихата Ерлан Каналимов поддержал его.

"В начале августа проведем выездное заседание. Четыре места всего осталось, коллеги. Зимой если умрет какой-нибудь общественный деятель, не дай Бог, начнутся тут разборки, не сможем найти место. И будет стыдно. Одному богу известно, конечно, но надо все заранее подготовить, это ведь вопрос не одного дня", – заявил он.

Ранее депутаты задавались вопросом, будут ли пантеон делить на участки по религиозной принадлежности. Тогда глава столичного управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Марсель Узаков отвечал, что пантеон – это не просто обычное кладбище.

"Это место, где хоронят видных деятелей Казахстана. В связи с этим было решено, что там не будет религиозного деления. В первую очередь потому, что Казахстан – это светское государство", – говорил он.

Также в марте Министерство культуры и спорта Казахстана опубликовало на портале "Открытые НПА" поправки в постановление "Об утверждении Положения о Национальном пантеоне". Авторы предложили изменить список лиц, которые подлежат погребению на территории Национального пантеона – было разрешено хоронить вместе погребенными деятелями их супруг или супругов.

Согласно официальному положению, Национальный пантеон – это место для погребения умерших (погибших) лиц, представляющее собой архитектурный объект мемориального значения, основанный в целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана.

Территория пантеона включает:

мемориальное здание;

музей памяти (XX-XXI веков) с монументом "Стена памяти";

административное, хозяйственное и вспомогательные здания;

надмогильные сооружения;

парковую и прилегающую зоны.

Погребению на территории пантеона подлежат следующие умершие (погибшие) лица:

президенты Республики Казахстан и члены их семей;

премьер-министры Республики Казахстан и их заместители, председатели палат парламента Республики Казахстан и их заместители, государственные секретари, государственные советники Республики Казахстан, руководители Администрации президента Республики Казахстан, председатели Конституционного Совета Республики Казахстан, Конституционного Суда Республики Казахстан, Верховного Суда Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан;

министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, акимы областей, городов республиканского значения и столицы;

лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері";

граждане, награжденные орденами "Алтын Қыран", "Отан", "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев", "Еңбек Даңқы" трех степеней;

граждане, удостоенные званий "Герой Советского Союза", "Герой Социалистического Труда";

граждане, удостоенные почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы";

другие граждане по особому решению президента Республики Казахстан;

с лицами, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их позже умершие (погибшие) супруги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029137-chetyre-mesta-dlya-zahoroneniya-ostalos-v-natsionalnom-panteone-v-astane/