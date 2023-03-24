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Список тех, кого планируют хоронить в Национальном пантеоне, пересмотрят в Казахстане

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Похоронная процессия
Похороны. Иллюстративное фото: kzenon/Getty Images

Министерство культуры и спорта Казахстана опубликовало на портале "Открытые НПА" поправки в постановление "Об утверждении Положения о Национальном пантеоне".

Проект постановления появился на сайте сегодня, 24 марта 2023 года. Публичное обсуждение продлится до 7 апреля текущего года.

Авторы предложили изменить список лиц, которые подлежат погребению на территории Национального пантеона.

Согласно статье 5 проекта, погребению на территории пантеона подлежат следующие умершие (погибшие) лица:

  1. президенты Республики Казахстан;
  2. премьер-министры Республики Казахстан и их заместители, председатели палат парламента Республики Казахстан и их заместители, государственные советники Республики Казахстан, руководители Администрации президента Республики Казахстан, председатели Конституционного суда Республики Казахстан, Верховного суда Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан;
  3. министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, акимы областей, городов республиканского значения и столицы;
  4. лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері";
  5. граждане, награжденные орденами "Алтын Қыран", "Отан", "Еңбек Даңқы" трех степеней;
  6. граждане, удостоенные званий "Герой Советского Союза", "Герой Социалистического Труда";
  7. граждане, удостоенные почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы";
  8. другие граждане по особому решению президента Республики Казахстан;
  9. с лицами, подлежащими погребению в Пантеоне, могут быть захоронены их умершие (погибшие) супруги.

В сравнительной записке говорится, что в действующей редакции такое право имели родственники президентов и обладатели ордена "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев".

В Национальном пантеоне, согласно предложениям, ведется книга регистрации погребений, содержащая следующие сведения об умерших (погибших) лиц:

  • фамилия, имя и отчество (при наличии);
  • дата поступления умершего (погибшего) в пантеон и погребения тела.

Отметим, согласно постановлению "Об утверждении Положения о Национальном пантеоне", Национальный пантеон – место для погребения умерших (погибших) лиц, представляющее собой архитектурный объект мемориального значения, основанный в целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013958-spisok-teh-kogo-planiruyut-horonit-v-natsionalnom-panteone-peresmotryat-v-kazahstane/

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