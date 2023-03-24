Список тех, кого планируют хоронить в Национальном пантеоне, пересмотрят в Казахстане
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Министерство культуры и спорта Казахстана опубликовало на портале "Открытые НПА" поправки в постановление "Об утверждении Положения о Национальном пантеоне".
Проект постановления появился на сайте сегодня, 24 марта 2023 года. Публичное обсуждение продлится до 7 апреля текущего года.
Авторы предложили изменить список лиц, которые подлежат погребению на территории Национального пантеона.
Согласно статье 5 проекта, погребению на территории пантеона подлежат следующие умершие (погибшие) лица:
- президенты Республики Казахстан;
- премьер-министры Республики Казахстан и их заместители, председатели палат парламента Республики Казахстан и их заместители, государственные советники Республики Казахстан, руководители Администрации президента Республики Казахстан, председатели Конституционного суда Республики Казахстан, Верховного суда Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан;
- министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, акимы областей, городов республиканского значения и столицы;
- лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері";
- граждане, награжденные орденами "Алтын Қыран", "Отан", "Еңбек Даңқы" трех степеней;
- граждане, удостоенные званий "Герой Советского Союза", "Герой Социалистического Труда";
- граждане, удостоенные почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы";
- другие граждане по особому решению президента Республики Казахстан;
- с лицами, подлежащими погребению в Пантеоне, могут быть захоронены их умершие (погибшие) супруги.
В сравнительной записке говорится, что в действующей редакции такое право имели родственники президентов и обладатели ордена "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев".
В Национальном пантеоне, согласно предложениям, ведется книга регистрации погребений, содержащая следующие сведения об умерших (погибших) лиц:
- фамилия, имя и отчество (при наличии);
- дата поступления умершего (погибшего) в пантеон и погребения тела.
Отметим, согласно постановлению "Об утверждении Положения о Национальном пантеоне", Национальный пантеон – место для погребения умерших (погибших) лиц, представляющее собой архитектурный объект мемориального значения, основанный в целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013958-spisok-teh-kogo-planiruyut-horonit-v-natsionalnom-panteone-peresmotryat-v-kazahstane/