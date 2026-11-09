Дожди и похолодание ожидаются на этой неделе в Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней, с 9 по 15 ноября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

9 ноября в Шымкенте будет небольшой дождь. Температура в среднем составит +17 градусов. Днем воздух может прогреться до +21 градуса, но ночью температура опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 9,0 м/с.

10 ноября ожидается умеренный дождь. Температура составит около +12 градусов. Максимальная температура составит +16 градусов, а минимальная +10 градусов. Скорость ветра составит до 7,5 м/с.

11 ноября будет небольшой дождь. Средняя температура +7 градусов. Днем температура поднимется до +10 градусов, а ночью опустится до +5 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

12 ноября в Шымкенте обещают погоду без осадков. Температура в среднем +7 градусов. Максимально температура поднимется до +11 градусов, а опуститься может до +4 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,7 м/с.

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13 ноября будет небольшой дождь. Среднесуточная температура +5 градусов. Днем воздух прогреется до +7 градусов, а ночью похолодает до +4 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

14 ноября пообещали чистое небо. Температура в среднем остановится на отметке +6 градусов. Максимальная температура составит +10 градусов, минимальная +3 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,4 м/с.

15 ноября, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит +6 градусов. Воздух может прогреться и до +10 градусов, но ночью похолодает до +4 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

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