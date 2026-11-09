Дождливую неделю прогнозируют в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие семь дней, с 9 по 15 ноября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

9 ноября в Алматы будет пасмурно. Температура в среднем составит +11 градусов. Днем воздух может прогреться до +19 градусов, но ночью температура опустится до +4 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

10 ноября ожидается умеренный дождь. Температура составит около +14 градусов. Максимальная температура составит +20 градусов, а минимальная +10 градусов. Скорость ветра составит до 4,0 м/с.

11 ноября будет сильный дождь. Средняя температура +8 градусов. Днем температура поднимется до +11 градусов, а ночью опустится до +5 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

12 ноября в Алматы обещают небольшой дождь. Температура в среднем +5 градусов. Максимально температура поднимется до +7 градусов, а опуститься может до +4 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,7 м/с.

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13 ноября будет пасмурно. Среднесуточная температура +5 градусов. Днем воздух прогреется до +7 градусов, а ночью похолодает до +3 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

14 ноября обещает быть небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +5 градусов. Максимальная температура составит +6 градусов, минимальная +4 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 2,4 м/с.

15 ноября, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит +5 градусов. Воздух может прогреться и до +7 градусов, но ночью похолодает до +4 градусов. Скорость ветра составит 1,5 м/с.

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