Минусовую температуру и дождь пообещали в Астане на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней, с 9 по 15 ноября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

9 ноября в Астане будет умеренный дождь. Температура в среднем составит +3 градуса. Днем воздух может прогреться до +11 градусов, но ночью температура опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 7,4 м/с.

10 ноября ожидается пасмурная погода. Температура составит около -1 градуса. Максимальная температура составит +2 градуса, а минимальная -4 градуса. Скорость ветра составит до 4,5 м/с.

11 ноября будет переменная облачность. Средняя температура -2 градуса. Днем температура поднимется до +1 градуса, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

12 ноября в Астане обещают чистое небо. Температура в среднем -2 градуса. Максимально температура поднимется до +2 градусов, а опуститься может до -3 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,6 м/с.

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13 ноября снова будет чистое небо. Среднесуточная температура -1 градусов. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью похолодает до -3 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

14 ноября пообещали переменную облачность. Температура в среднем остановится на отметке -1 градус. Максимальная температура составит +3 градуса, минимальная -2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 3,1 м/с.

15 ноября, по прогнозам, будет погода без осадков. Средняя температура составит 0 градусов. Воздух может прогреться и до +3 градусов, но ночью похолодает до -2 градусов. Скорость ветра составит 1,7 м/с.

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