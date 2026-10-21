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    Виктор Николаев
    Редактор

    Дождь и похолодание прогнозируют в Астане сегодня

    Опубликовано:

    Дождь
    Девушка с зонтом. Фото: Europa Press/Getty Images

    Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 21 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

    Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем поднимется до +19 градусов, а ночью опустится до +6 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

    Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +6 градусов, ночью температура снизится до +3 градусов. Скорость ветра – 10,7 м/с.

    В Шымкенте сегодня ожидается чистое небо. В дневное время столбики термометров поднимутся до +20 градусов, ночью опустятся до +8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.

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    Дождь и похолодание прогнозируют в Астане сегодня

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