"КазАвтоЖол" обратился к водителям нескольких областей Казахстана

Компания "КазАвтоЖол" предупредила водителей некоторых регионов Казахстана об ухудшении погодных условий и ситуации на дорогах, передает NUR.KZ.

Сегодня в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай ожидаются осадки в виде дождя со снегом, предупредили в компании.

Кроме того, на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров", - призвали автомобилистов.

Ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие дни заморозки до -6 градусов и снег с дождем ожидаются на большей части Казахстана.

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