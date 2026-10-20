"КазАвтоЖол" обратился к водителям нескольких областей Казахстана
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Компания "КазАвтоЖол" предупредила водителей некоторых регионов Казахстана об ухудшении погодных условий и ситуации на дорогах, передает NUR.KZ.
Сегодня в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай ожидаются осадки в виде дождя со снегом, предупредили в компании.
Кроме того, на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.
"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров", - призвали автомобилистов.
Ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие дни заморозки до -6 градусов и снег с дождем ожидаются на большей части Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2444952-dozhd-i-sneg-kazavtozhol-obratilsya-k-voditelyam-ryada-oblastey-kazahstana/
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