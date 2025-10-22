"Ни к чему хорошем не приведет": Балаева про культуру отмены в Казахстане

Глава МКИ Аида Балаева в кулуарах мажилиса высказалась по поводу культуры отмены и бойкотирования, которая сейчас набирает обороты в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что сейчас в социальных сетях заведения, где что-то произошло, предлагают бойкотировать. На западе эта культура известна под названием кэнсилинг. Журналисты поинтересовались, насколько это уместно в Казахстане.

"Ни к чему хорошему это не приведет. Больше страдает малый и средний бизнес, который является основой нашей стабильности. Когда мы начинаем тиражировать и поддерживать людей, которые все хотят отменить, это неправильно", - сказала Аида Балаева.

Напомним, ранее в Казнете предлагали "отменить" казахстанского блогера Нурилу Аманбаеву - пользователей возмутило, что она "делала контент на слабослышащем таксисте". В итоге блогер удалила свое видео и извинилась.

До этого "жертвой культуры отмены" стал актер Шарип Серик после того, как его бывшая девушка Алия Бутеева обвинила его в рукоприкладстве. Сам актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у своей бывшей возлюбленной.

После этого актера арестовали на пять суток. А в медиакомпании Salem Entertainment сообщили, что внесли Шарипа Серика в "черный список" и полностью прекратили с ним любое сотрудничество. Заявленные ранее с ним проекты были отменены, его также исключили из актерского состава второго сезона сериала "Meow", где он должен был исполнить одну из главных ролей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.