"Ни к чему хорошем не приведет": Балаева про культуру отмены в Казахстане
Опубликовано:
Глава МКИ Аида Балаева в кулуарах мажилиса высказалась по поводу культуры отмены и бойкотирования, которая сейчас набирает обороты в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты отметили, что сейчас в социальных сетях заведения, где что-то произошло, предлагают бойкотировать. На западе эта культура известна под названием кэнсилинг. Журналисты поинтересовались, насколько это уместно в Казахстане.
"Ни к чему хорошему это не приведет. Больше страдает малый и средний бизнес, который является основой нашей стабильности. Когда мы начинаем тиражировать и поддерживать людей, которые все хотят отменить, это неправильно", - сказала Аида Балаева.
Напомним, ранее в Казнете предлагали "отменить" казахстанского блогера Нурилу Аманбаеву - пользователей возмутило, что она "делала контент на слабослышащем таксисте". В итоге блогер удалила свое видео и извинилась.
До этого "жертвой культуры отмены" стал актер Шарип Серик после того, как его бывшая девушка Алия Бутеева обвинила его в рукоприкладстве. Сам актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у своей бывшей возлюбленной.
После этого актера арестовали на пять суток. А в медиакомпании Salem Entertainment сообщили, что внесли Шарипа Серика в "черный список" и полностью прекратили с ним любое сотрудничество. Заявленные ранее с ним проекты были отменены, его также исключили из актерского состава второго сезона сериала "Meow", где он должен был исполнить одну из главных ролей.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2300067-ni-k-chemu-horoshem-ne-privedet-balaeva-pro-kulturu-otmeny/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах