Морозы до -7 градусов и первый снег: синоптики рассказали о погоде в Астане до конца октября

Синоптики опубликовали прогноз погоды для жителей крупнейших городов Казахстана - Астаны, Алматы и Шымкента, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, до 26 октября в Астане будет стабильная погода без осадков, но в ночное время ожидаются морозы до -5...-7 градусов. А с 26 октября в столице ожидаются осадки - дождь со снегом. При этом, в дневное время в Астане ожидается "плюсовая" температура воздуха, от +8 до +12 градусов.

В Алматы до конца месяца ожидают погоду без осадков. Ночью температура воздуха в районе от +5 градусов до +12, а днем поднимется до +23...+25 градусов.

В Шымкенте также похолоданий и осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет составлять +8...+14 градусов, а днем будет достигать +25...+27 градусов.

Также синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 20 по 26 октября.

В Астане в течение недели обещают прохладную погоду без осадков, а в Алматы ожидается теплая осенняя погода.

