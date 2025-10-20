Дождь к концу недели пообещали в Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 20 по 26 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

20 октября в Шымкенте будет переменная облачность. Температура в среднем составит +13 градусов. Днем воздух может прогреться до +21 градуса, но ночью температура опустится до +5 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

21 октября ожидается пасмурные облака. Температура составит около +16 градусов. Максимальная температура составит +23 градуса, а минимальная – в районе +12 градусов. Скорость ветра составит до 2,9 м/с.

22 октября будет чистое небо. Средняя температура – около +17 градусов. Днем температура поднимется до +24 градуса, а ночью опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

23 октября в Шымкенте прогнозируется переменная облачность. Температура в среднем составит +18 градусов. Максимально температура поднимется до +25 градусов, а опуститься может до +13 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,5 м/с.

24 октября вновь обещают переменную облачность. Среднесуточная температура – около +20 градусов. Днем воздух прогреется до +26 градусов, а ночью похолодает до +15 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

25 октября пообещали небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +21 градус. Максимальная температура составит +27 градусов, минимальная – около +16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,9 м/с.

26 октября, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит +19 градусов. Воздух может прогреться и до +25 градусов, но ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

