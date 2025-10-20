Теплая осенняя погода ожидается в Алматы на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 20 по 26 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

20 октября в Алматы будет ясная погода без осадков. Температура в среднем составит +10 градусов. Днем воздух может прогреться до +17 градусов, но ночью температура опустится до +5 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

21 октября ожидается пасмурная погода. Температура составит около +13 градусов. Максимальная температура составит +17 градусов, а минимальная - около +10 градусов. Скорость ветра составит до 2,0 м/с.

22 октября будет переменная облачность. Средняя температура – в районе +14 градусов. Днем температура поднимется до +18 градусов, а ночью опустится до +11 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

23 октября в Алматы обещают ясную погоду. Температура в среднем составит +14 градусов. Максимально температура поднимется до +18 градусов, а опуститься может до +11 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,8 м/с.

24 октября будет переменная облачность. Среднесуточная температура остановится на отметке +15 градусов. Днем воздух прогреется до +19 градусов, а ночью похолодает до +11 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

25 октября в Алматы будет пасмурно. Температура в среднем остановится на отметке + 17 градусов. Максимальная температура составит +21 градус, минимальная – около +13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,7 м/с.

26 октября, по прогнозам, вновь будет пасмурно. Средняя температура составит +18 градусов. Воздух может прогреться и до +22 градусов, но ночью похолодает до +15 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

