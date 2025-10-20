Заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане из-за влияния антициклона

В ближайшие дни на большей части территории Республики Казахстан погодные условия будет определять антициклон, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В условиях малооблачной и безосадочной погоды продолжится интенсивное выхолаживание приземного слоя воздуха, что сохранит отрицательные температуры в ночное время суток.

На западе, северо-западе, а также на крайнем юго-востоке страны будет ощущаться влияние передней части циклона. В этих регионах ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут осадки (в основном в виде дождя), а на западе возможны сильные осадки.

По территории республики прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере и востоке страны местами ожидаются туманы.

Значительных изменений температурного фона не прогнозируется.

Добавим, также синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 20 по 26 октября.

В Астане в течение недели обещают прохладную погоду без осадков, а в Алматы ожидается теплая осенняя погода.

