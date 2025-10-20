Прохладную погоду без осадков обещают в Астане в течение недели

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 20 по 26 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

20 октября в Астане будет переменная облачность. Температура в среднем составит +3 градуса. Днем воздух может прогреться до +9 градусов, но ночью температура опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

21 октября ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около +5 градусов. Максимальная температура составит +10 градусов, а минимальная – в райне +1 градуса. Скорость ветра составит до 5,8 м/с.

22 октября вновь будет чистое небо. Средняя температура – примерно +4 градуса. Днем температура поднимется до +10 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

23 октября в Астане - вновь без осадков. Температура в среднем – в районе +5 градусов. Максимально температура поднимется до +11 градусов, а опуститься может до 0 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,9 м/с.

24 октября будет переменная облачность. Среднесуточная температура составит +6 градусов. Днем воздух прогреется до +13 градусов, а ночью похолодает до +2 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

25 октября синоптики пообещали пасмурную погоду. Температура в среднем остановится на отметке +7 градусов. Максимальная температура составит +12 градусов, минимальная – около +4 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,9 м/с.

26 октября, по прогнозам, будет чистое небо. Средняя температура составит +4 градуса. Воздух может прогреться и до +10 градусов, но ночью похолодает до +1 градуса. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

