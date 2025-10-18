"Схватил за шею учительницу": поведением школьника заинтересовалась полиция в Павлодаре
В Сети появилась информация, что в Павлодаре школьник якобы схватил за шею молодую учительницу. В полиции провели проверку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
В Telegram-канале kerek.pv опубликовали информацию, о том, что в одной из павлодарских школ на "Осеннем балу" ученик 9-го класса схватил за шею своего классного руководителя - молодую учительницу.
В публикации отмечается, что девушка написала заявление в полицию. Кроме того, педагога поддержала администрация школы, которая считает подобное поведение недопустимым.
Комментарий под постом оставила пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области, которая сообщила, что по данному факту была проведена проверка.
"За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении законного представителя составлен административный материал и направлен в суд для рассмотрения", - пояснили в полиции.
Также, по данным правоохранительных органов, поведение ученика будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних.
Напомним, 26 мая стало известно, что ученика 11 класса НИШ Алматы отчислили из школы в конце учебного года - 23 мая. Причиной послужило использование телефона и оскорбление учителя. Председатель НИШ Ануар Жангозин, комментируя ситуацию, заявил, что решение педагогического совета школы об отчислении ученика является абсолютно логичным и обоснованным.
После отчисленный школьник записал обращение к президенту. Он заявил, что раскаивается в содеянном, однако добавил, что директор школы распространяет о нем ложную информацию и настраивает против него коллектив. Позже стало, что мальчика увезли в больницу на "скорой". Госпитализацию школьника подтвердила и региональный уполномоченный по правам детей.
Вскоре в НИШ сделали еще одно заявление и сообщили, что позиция осталась неизменной. Кроме того, свое мнение по делу высказал глава Миннауки.
