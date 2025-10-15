Снег, дождь и пыльные бури: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики РГП "Казгидромета" рассказали, какая погода ожидается на территории Казахстана в ближайшие три дня, с 15 по 18 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщают специалисты "Казгидромета", в ближайшие дни синоптическую ситуацию в Казахстане будут формировать два барических образования. В начале периода западные, северо-западные регионы попадут под влияние Северо-западного циклона, а в конце периода южные и юго-восточные регионы будут находится в зоне фронтальных разделов, здесь ожидаются осадки в виде дождя и снега, на остальную часть страны сохранит свое влияние северный антициклон, который обусловит погоду без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман, на юге – пыльная буря.

Температурный фон ожидается в следующем диапазоне:

на западе, северо-западе страны ожидается похолодание ночью от +3...+11 градусов до -5 мороза...+8 градусов, днем основной фон составит +5...+18 градусов;

на севере, в центре, востоке страны ночью от 0...-13 градусов до -3...+3 градусов,

на юге, юго-востоке республики ночью от 0...+12 до +5...+13 тепла, днем основной фон +10...+23 градуса.

Напомним, в минувшие выходные Павлодарскую область накрыл первый снегопад. В полиции предупреждали, что из-за снега на дорогах образовалась гололедица, несколько трасс в регионе закрыли из-за плохой погоды. Несмотря на предупреждение, в результате ДТП, случившегося из-за непогоды, погибли два человека.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.