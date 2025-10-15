Похолодание пообещали в мегаполисах Казахстана
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 15 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы пообещали ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до +14 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют чистое небо. Днем воздух прогреется до +5 градусов, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 6,3 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +25 градусов, ночью опустятся до +8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,0 м/с.
Ранее синоптики предупреждали, что 14-16 октября синоптическую ситуацию в большинстве регионов Казахстана будет формировать Северный антициклон, который обусловит погоду без осадков.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе прогнозируются дожди, на востоке и юго-востоке республики осадки в виде дождя и снега.
Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман, на юге - пыльная буря.
Ожидается понижение ночных температур на большей части страны
