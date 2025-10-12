Авто "влетело" под фуру в Павлодарской области: два человека погибли (видео)

В субботу, 11 октября, в Павлодарской области случилось ДТП, унесшее жизни двух человек - легкое авто столкнулось с большегрузом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как предварительно установили правоохранители, 11 октября на автодороге "Омск-Майкапчагай", недалеко от села Қызылқоғам, водитель автомашины марки ВАЗ-2110 из-за плохой погоды не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение.

В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового авто.

По факту смерти людей возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования.

"Для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать ПДД, скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства", - напомнили в полиции.

Напомним, накануне Павлодарскую область засыпало снегом. В полиции предупреждали, что из-за снега на дорогах образовалась гололедица, несколько трасс в регионе закрыли из-за плохой погоды.

"Рекомендуем водителям транспортных средств заранее планировать свои маршруты, быть предельно внимательными и при движении соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию. Воздержаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112 или 102",- отмечали полицейские.

