Авто "влетело" под фуру в Павлодарской области: два человека погибли (видео)
Опубликовано:
В субботу, 11 октября, в Павлодарской области случилось ДТП, унесшее жизни двух человек - легкое авто столкнулось с большегрузом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как предварительно установили правоохранители, 11 октября на автодороге "Омск-Майкапчагай", недалеко от села Қызылқоғам, водитель автомашины марки ВАЗ-2110 из-за плохой погоды не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение.
В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового авто.
По факту смерти людей возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования.
"Для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать ПДД, скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства", - напомнили в полиции.
Напомним, накануне Павлодарскую область засыпало снегом. В полиции предупреждали, что из-за снега на дорогах образовалась гололедица, несколько трасс в регионе закрыли из-за плохой погоды.
"Рекомендуем водителям транспортных средств заранее планировать свои маршруты, быть предельно внимательными и при движении соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию. Воздержаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112 или 102",- отмечали полицейские.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2296305-avto-vletelo-pod-furu-v-pavlodarskoy-oblasti-dva-cheloveka-pogibli-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах