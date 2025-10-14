От -9 до +25 градусов обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 14 октября, в Астане обещают сильное похолодание, в Алматы и Шымкенте пока сохранится теплая погода. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет малооблачно. Температура днем поднимется до 16 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 4 градусов, ночью температура снизится до -9 градусов. Скорость ветра – 6,8 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,8 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.