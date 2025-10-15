"Не имеют никакого отношения к казахстанской реальности": депутат о 500 тенге за проезд в автобусе

Депутат мажилиса Никита Шаталов в кулуарах палаты прокомментировал слова блогера о том, что проезд в общественном транспорте должен составлять 500 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Общественный транспорт во всем мире субсидируется. Он и называется общественным, потому что им пользуются широкие массы населения. Те расценки, которые были названы, не имеют никакого отношения к казахстанской реальности, поскольку не соответствуют реальным доходам казахстанцев. Здесь, мне кажется, нет смысла как-то дополнительно комментировать", - отметил Никита Шаталов.

По его словам, система субсидирования общественного транспорта - мировая практика.

"Есть тарифы, которые могут быть более-менее окупаемыми при текущих ценах, а есть такие маршруты, где из-за дальности следования, труднодоступности местности или низкого пассажиропотока стоимость одного проезда может достигать полутора тысяч тенге — если речь идет, например, о маршрутах в горную местность. В таких случаях применяется перекрестное субсидирование, и это абсолютно нормально. То, как именно это устроено, находится в зоне ответственности местной исполнительной власти и маслихатов, которые согласовывают соответствующие бюджеты", - добавил он.

Напомним, ранее эксперт Олжас Байдильдинов заявил, что проезд в общественном транспорте Астаны и Алматы должен стоить 500 тенге вместо текущих 110-120 тенге.

По мнению Байдильдинова, государственные субсидии в сфере общественного транспорта непрозрачны и коррупциогенны, не улучшая при этом качество услуг. Он предложил отменить субсидии, отпустить цены в свободный рынок и ввести дифференцированную оплату в зависимости от дальности поездки.

На его высказывание отреагировали в Минэнерго. В ведомстве заявили, что Байдильдинов не является членом Общественного совета при Минэнерго, как писали некоторые СМИ.

"Высказанные им суждения по вопросам формирования тарифов на услуги общественного транспорта сделаны в личном качестве, как экспертное мнение, и не отражают официальную позицию государственных органов Республики Казахстан", - заявили в Минэнерго.

В ведомстве заявили, что цены на проезд формируют акиматы - этот вопрос не входит в сферу деятельности министерства.

Позже на предложение Байдильдинова ответили в Миннацэкономики и Минфине. Вице-министр финансов Биржанов заявил, что разговор о повышении стоимости проезда в автобусах Алматы и Астаны до 500 тенге - это лишь экспертное мнение отдельного специалиста.

К слову, в противовес предложению Байдильдинова другой независимый эксперт Ерлан Каримов предложил снизить тарифы для пассажиров в Астане и Алматы до 0 тенге. Он считает, что это станет даже более выгодным решением для экономики.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.