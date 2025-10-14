Может ли проезд в автобусах Астаны и Алматы подорожать до 500 тенге

Вице-министры нацэкономики и финансов на брифинге в кабмине ответили на предложение эксперта повысить оплату за проезд в общественном транспорте до 500 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин отметил, что в целом экономической предпосылкой может быть рост себестоимости.

"Например, увеличение цены на бензин. Каждая компания принимает решение по повышению тарифа - это чисто коммерческие вещи - исходя из спроса и предложения", - пояснил он.

В свою очередь вице-министр финансов Ержан Биржанов добавил, что разговор о повышении стоимости проезда в автобусах Алматы и Астаны до 500 тенге - это лишь экспертное мнение отдельного специалиста.

"Общественный транспорт ориентирован для населения, и резкого роста на проезд однозначно не допустят. Государство в этом плане будет оказывать поддержку, если как-то цены будут расти для общественного транспорта", - заверил он.

Напомним, ранее эксперт Олжас Байдильдинов заявил, что проезд в общественном транспорте Астаны и Алматы должен стоить 500 тенге вместо текущих 110-120 тенге.

По мнению Байдильдинова, государственные субсидии в сфере общественного транспорта непрозрачны и коррупциогенны, не улучшая при этом качество услуг. Он предложил отменить субсидии, отпустить цены в свободный рынок и ввести дифференцированную оплату в зависимости от дальности поездки.

На его высказывание отреагировали в Минэнерго. В ведомстве заявили, что Байдильдинов не является членом Общественного совета при Минэнерго, как писали некоторые СМИ.

"Высказанные им суждения по вопросам формирования тарифов на услуги общественного транспорта сделаны в личном качестве, как экспертное мнение, и не отражают официальную позицию государственных органов Республики Казахстан", - заявили в Минэнерго.

В ведомстве заявили, что цены на проезд формируют акиматы - этот вопрос не входит в сферу деятельности министерства.

К слову, в прошлом году перевозчики в Алматы просили поднять цены за проезд – по их мнению, реальная себестоимость достигает 400 тенге.

